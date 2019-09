Goede doelen zoals het Wereld Natuur Fonds (WNF), Oxfam Novib en Greenpeace verloren vaste donateurs in 2018 en zagen een daling in totale donatieopbrengsten, meldt de Volkskrant maandag op basis van eigen onderzoek.

De 25 grootste goede doelen, waaronder WNF, Oxfam Novib, Greenpeace en Unicef, haalden in totaal 709 miljoen euro op aan particuliere donaties in 2018. Dat is 2,6 procent minder dan voorgaande jaren, schrijft de krant.

Vaste lidmaatschappen van dergelijke organisaties zijn minder populair bij jongere generaties dan bij ouderen en het aantal trouwe leden neemt af. Zo zou Unicef twaalfduizend leden hebben verloren en Greenpeace negenduizend.

Een manier die onder meer het WNF toepaste om het verlies te compenseren, was om van de huidige leden hogere bijdragen te vragen. KWF Kankerbestrijding is met 117 miljoen euro aan donatieopbrengsten het grootste goede doel in Nederland.