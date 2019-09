De top van de Belastingdienst gaf een speciaal fraudeteam de ruimte om zonder fatsoenlijk onderzoek en tegen de wet in kinderopvangtoeslagen stop te zetten van honderden ouders in 2014, blijkt maandag uit onderzoek van Trouw en RTL Nieuws.

Het zogenoemde Managementteam Fraude keurde het goed om onwettig toeslagen stop te zetten, schrijven de twee media. In het managementteam zaten destijds de toenmalig algemeen directeur van de Belastingdienst, de directeur van de afdeling toeslagen en de directeur van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Ook zou de directeur-generaal van de Belastingdienst afweten van de handelingen.

Of toenmalig staatssecretaris Eric Wiebes, de huidige minister van Economische Zaken, op de hoogte was van het illegale handelen, is niet bekend. De zaak kwam boven water na een verzoek van de twee media op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Staatssecretaris Snel wil de documenten nog niet met de Tweede Kamer delen, omdat deze eerst onderzocht moeten worden. Momenteel doet de Auditdienst Rijk (ADR) onderzoek naar alle zogeheten 170 CAF-zaken. Dat onderzoek vergt tijd, laat het ministerie van Financiën weten. "We hebben het ook liever vandaag dan morgen, maar het gaat hier om duizenden documenten", aldus een woordvoerder van het ministerie.

De gedupeerde ouders hadden mogelijk jarenlang financiële problemen als gevolg van de onrechtmatige stopzettingen.

'Ambtenaren bemoeiden zich met onderzoek'

Vorige week schreven Trouw en RTL Nieuws al dat ambtenaren van het ministerie van Financiën zich hebben bemoeid met het onderzoek naar de rol van de Belastingdienst in de stopzettingen. De berichtgeving klopt volgens het ministerie van Financiën niet. Het ministerie zegt dat er nooit direct is inbegrepen in het onderzoek.

De ambtenaren bekeken volgens Trouw en RTL Nieuws conceptverslagen en mochten passages aanpassen en schrappen. Ook bleek uit e-mails dat het ministerie deels mocht bepalen wat wel en niet werd onderzocht, aldus de media. Het betreffende onderzoek werd ingesteld nadat bleek dat de Belastingdienst stukken had achterhouden in rechtszaken tegen de gedupeerde ouders.