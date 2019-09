Zondag is de eerste landelijke zomerse dag van de herfst gemeten. In De Bilt was het rond 14.40 uur precies 25 graden, meldt Weerplaza.

Volgens het KNMI begint de herfst voor weerkundigen op 1 september. Officieel gaat het najaar op 21 september in, terwijl de astronomische herfst op 23 september aanvangt.

In het zuiden van Nederland is zondag op verschillende plekken zelfs het dagrecord gesneuveld. In Eindhoven en Maastricht passeerde het kwik de 28 graden. Ook in het Zeeuwse Westdorpe (27 graden) en Hoek van Holland (26,1 graden) werden regionale dagrecords gebroken.

Maandag begint de astronomische herfst en dat komt in de laatste septemberdagen ook terug in het weerbeeld verwacht Weerplaza. Maandag regent het vooral in de noordelijke helft van het land, maar klaart het vanuit het zuidwesten op. Het wordt maximaal 20 graden.

De rest van de week gaat het van tijd tot tijd regenen doordat de wind naar het zuidwesten draait en meerdere storingen Nederland kunnen bereiken. Mogelijk krijgen we deze week ook nog te maken met uitlopers van voormalig tropische storm Humberto, "maar waar en wanneer is nog moeilijk te bepalen", aldus Weerplaza.