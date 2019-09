De organisatie van de Dam tot Damloop heeft zondag een deel van de loop stilgelegd vanwege de hitte. De laatste twee startgroepen mogen niet meer beginnen, wat neerkomt op vierduizend deelnemers. De lopers die al onderweg zijn, mogen hun tocht wel vervolgen.

Een deelnemer moest volgens de organisatie bij de finish gereanimeerd worden. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Er is niets bekend over zijn of haar gezondheidstoestand.

Hoeveel mensen er precies onwel zijn geworden, is onduidelijk. Enkele lopers die al zijn gefinisht en vaker hebben meegedaan, vertelden dat ze "nog nooit zo veel deelnemers langs de kant hadden zien zitten of liggen".

De woordvoerder geeft aan dat de capaciteit van zowel de EHBO, de ziekenhuizen en de inzet van ambulances mogelijk in het geding zouden komen. In overleg met de veiligheidsregio en de betrokken gemeenten is daarom de stekker eruit getrokken.

Of de organisatie de capaciteitsproblemen door de hoge temperaturen had kunnen voorzien, vindt de woordvoerder een 'ingewikkelde vraag'. Hij zegt zo veel mogelijk medisch personeel ter beschikking te hebben gesteld. "Maar we konden die hulpverlening niet meer garanderen voor alle extra mensen die nog zouden starten."

Deelnemers hoorden nieuws vijf minuten van tevoren

Deelnemers die nog zouden starten, kregen vijf minuten voor aanvang te horen dat de loop was afgelast. Ze stonden toen veelal al in het startvak op de Prins Hendrikkade in Amsterdam, klaar om te beginnen aan de tocht van 16,1 kilometer (10 Engelse mijl) door onder meer de IJtunnel naar Zaandam.

Deelnemers die al in het startvak stonden, reageren zwaar teleurgesteld. "We komen helemaal uit Groningen, dit is echt balen", liet een deelnemer weten aan AT5.

Organisatie plaatst koelbaden langs de route

De afgelopen jaren worstelde de organisatie van de Dam tot Damloop vaker met de hitte. In 2009, 2014 en 2016 overleden zelfs (getrainde) lopers aan de gevolgen van oververhitting.

Sinds de editie van dit jaar staan er vier zogeheten koelbaden aan het eind van de route en in het finishgebied, om deelnemers die bevangen zijn door de hitte zo snel goed te kunnen verzorgen.

Tijdens de hardloopwedstrijd tussen Amsterdam en Zaandam zijn voor zover bekend tussen de tien en twintig deelnemers in koelbaden gezet.

Zondag uitzonderlijk warme dag voor september

In Amsterdam was het rond 15.00 uur zo'n 25 graden. Niet alleen in de hoofdstad werd het uitzonderlijk warm voor de maand september. Op diverse plekken in Nederland sneuvelden temperatuurrecords, waaronder in Hoek van Holland (25.4 graden) en in Eindhoven (27.1 graden).

Weerplaza verwacht dat de temperatuur de komende uren nog verder stijgt, waardoor mogelijk meer regionale dagrecords worden behaald.

Solomon Berihu wint Dam tot Damloop

Het besluit van de organisatie volgt uren nadat Solomon Berihu zondag de Dam tot Damloop won. De negentienjarige Ethiopiër voltooide de 16,1 kilometer in een tijd van 45 minuten en 45 seconden, waarna de Nederlander Mohamed Ali als vierde over de meet kwam. Bij de vrouwen was de Keniaanse Evaline Chirchir de snelste.

De Dam tot Damloop ging om 10.19 uur van start met de elitelopers. De in totaal circa 44.000 deelnemers startten zondag verspreid over in totaal negentien startgroepen, met steeds enige tijd daartussen.