Solomon Berihu heeft zondag de Dam tot Damloop gewonnen. De negentienjarige Ethiopiër voltooide de 16,1 kilometer (10 Engelse mijl) in een tijd van 45 minuten en 45 seconden, waarna de Nederlander Mohamed Ali als vierde over meet kwam. Bij de vrouwen was de Keniaanse Evaline Chirchir de snelste.

Berihu had na 8 kilometer lopen alleen nog de Keniaan John Langlat en Joel Ayeko uit Oeganda bij zich. Voordat de mannen de Peperstraat bereikten wist Berihu zijn concurrenten af te schudden en kwam hij alleen over de meet.

Ruim een minuut achter de winnaar finshte Ali in 46.51. De 29-jarige Ali werd in Somalië geboren en woont sinds 2008 in Nederland. Sinds december vorig jaar mag hij voor Nederland uitkomen en hij hoopt op deelname aan de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio.

Chirchir liep een tijd van 50.32 en daarmee was ze een seconde langzamer dan het parcoursrecord. Bo Ummels was op de vierde plaats de beste Nederlandse in 56.29.

Organisatie waarschuwt voor benauwdheid en hitte

Overigens is het zondag relatief warm tijdens Dam tot Damloop, waaraan dit jaar 50.000 mensen meedoen. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. De organisatie van het evenement waarschuwt deelnemers voor benauwdheid en hitte.

Hitte is de laatste jaren een thema bij de Dam tot Damloop. In 2016 overleed een 25-jarige vrouw aan de gevolgen van oververhitting en twee jaar daarvoor bezweek een 24-jarige man aan een hitteberoerte.

Om oververhitting te voorkomen, heeft de organisatie dit jaar opblaasbaden met ijswater neergezet langs het parcours. Omdat de kans op oververhitting het grootst is aan het eind van de race, heeft de organisatie twee koelbaden geplaatst in de laatste kilometer van het parcours en twee achter de finish.