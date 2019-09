Bijna zes op de tien Nederlanders vinden dat Nederland is veranderd in een drugsstaat, blijkt uit een peiling van Maurice de Hond onder drieduizend Nederlanders. Met name de rechtse kiezers van de PVV en Forum voor Democratie (FVD), respectievelijk 85 en 90 procent van hun achterban, maken zich zorgen over de drugscriminaliteit in het land.

Kiezers van alle andere partijen zijn ongeveer gelijk verdeeld over de vraag of Nederland is veranderd in een zogeheten narcostaat. De achterban van D66 herkent zich het minst in die situatie, iets meer dan een kwart zegt dat het (nog) niet zo ver is.

De meeste ondervraagden zien agenten als belangrijkste middel om de drugscriminaliteit te bestrijden en willen daarom dat er meer geld naar het korps gaat.

Ook het invoeren van zwaardere straffen, het starten van een speciaal antidrugsteam en het uitloven van hogere beloningen kan rekenen op steun van ten minste zeven op de tien kiezers.

Het legaliseren van harddrugs en de drugshandel bleek de minst populaire optie. 30 tot 37 procent van de kiezers van het blok GroenLinks, D66 en PvdA sluit een dergelijke maatregel niet uit.

Landelijke DNA-bank en camera's met gezichtsherkenning

Meer rigoureuze opties die kunnen helpen om criminelen op te sporen, zoals een landelijke DNA-bank of het plaatsen van camera's met gezichtsherkenning in heel Nederland die de privacy van andere burgers kunnen aantasten, kunnen rekenen op steun van de helft van alle kiezers.

In beide gevallen bleken stemmers van D66 en GroenLinks echter fors tegen, bijna drie kwart van hen vindt beide opties geen goed plan.

Aanleiding voor het onderzoek van De Hond was de moord op advocaat Derk Wiersum in de Amsterdamse wijk Buitenveldert afgelopen woensdag. Hij werd vermoedelijk geliquideerd omdat hij kroongetuige Nabil B. bijstond, die in de omvangrijke zaak tegen de voortvluchtige Ridouan Taghi meerdere verklaringen heeft afgelegd.