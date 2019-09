Brandweerlieden die afkwamen op een brandmelding in een appartementencomplex in Zoetermeer, hebben het levenloze lichaam aangetroffen van een 60-jarige bewoner. Het slachtoffer bevond zich in dezelfde ruimte als de brandhaard, meldt de politie.

De brandweer was naar het gebouw gegaan nadat melding was gedaan van een brandlucht. "Na onderzoek trof de brandweer in een berging van het appartementencomplex een brandhaard aan", meldt de politie in een verklaring. "In dezelfde ruimte werd een man aangetroffen."

Hulpverleners brachten het slachtoffer naar buiten en probeerden hem te reanimeren. De hulp mocht echter niet meer baten en hij overleed ter plekke.

Over de oorzaak van de brand, die snel onder controle was, is nog niets bekend. Woningen in het complex aan de Schoutenhoek moesten vanwege het incident worden ontruimd, maar inmiddels kunnen de bewoners weer maar huis.