Op veel plekken schijnt zondagochtend de zon. In de loop van de dag trekt er bewolking over het land en op enkele plekken valt mogelijk een regen- of onweersbui.

Zondag kunnen de temperaturen nog vrij hoog blijven. Zo is de maximumtemperatuur op de Waddeneilanden nog 23 graden. In Limburg kan het kwik stijgen naar 27 graden.

Vanuit het zuidwesten trekken 's avonds en in de nacht van zondag op maandag meer buien over het land. Deze luiden een wisselvallige week in met lagere temperaturen en meer kans op regen.