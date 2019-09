De politie in Rotterdam heeft vrijdagavond een groep jongens aangehouden op het Prinsenplein. De jongens hadden volgens getuigen vuurwapens bij zich. Later verklaarden de jongens dat zij figureerden in de opnames van een videoclip van een rapper.

Volgens meerdere getuigen stond een groep jongeren met vuurwapens en met bivakmutsen op rond een auto. Toen de politie ter plaatse kwam renden de jongens weg en zette de politie de achtervolging in. Eén van de jongens zou volgens de politie tijdens de achtervolging een groot kapmes weggegooid hebben.

Het zou gaan om in ieder geval een jongen van vijftien en een jongen van zestien jaar oud. Zij bleken na controle te beschikken over bivakmutsen. Eén van hen was in het bezit van het kapmes dat in beslag is genomen.

Naast de twee minderjarige jongens werd ook een viertal aangehouden. Zij hebben volgens de politie een nacht doorgebracht op het politiebureau.

De twee minderjarige jongens zijn door de politie thuisgebracht. Zij zullen op een later tijdstip nog een verklaring af moeten leggen.