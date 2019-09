Een deel van de zeventig snelle Audi's die de politie in 2017 aanschafte om criminelen tijdens achtervolgingen bij te kunnen benen, worden momenteel niet gebruikt, meldt De Telegraaf.

De krant zegt interne documenten in handen te hebben, waaruit blijkt dat er momenteel in het hele land circa veertig Audi's stilstaan. Niet genoeg agenten zouden gekwalificeerd zijn om in de wagens te mogen rijden.

Een woordvoerder van de politie meldt desgevraagd dat er weliswaar een opleidingsachterstand is voor deze zogeheten Snelle Interventie Voertuigen (SIV), maar dat die "veel kleiner is" dan De Telegraaf stelt.

"In de twee regio's Noord Nederland en West-Brabant/Zeeland rijden inderdaad minder Audi's, maar dat zijn er in totaal niet meer dan twaalf", stelt de woordvoerder. Dit omdat deze regio's de enige zijn met een opleidingsachterstand. Beide regio's hebben elk ongeveer zes nieuwe SIV's, waarvan er een aantal volgens de politie "zeker rijden".

De reden voor de achterstand in de twee regio's is dat de politie daar nooit is overgestapt naar de Volvo V70, de voorganger van de nieuwe Audi's. De agenten reden hier nog altijd in de bekende Volkswagen Passat, stelt de woordvoerder.

Plofkrakers waren te snel

De politie schafte in 2017 meerdere Audi's aan om achtervolgingen beter uit te kunnen voeren. Achtervolgingen met verkeersmisbruikers en plofkrakers zouden te snel gaan voor de Volkswagens en Volvo's.

Het gekozen voertuig, de Audi A6, zou dergelijke achtervolgingen beter aankunnen. Deze Audi heeft een topsnelheid van 250 kilometer per uur. Om het voertuig goed te kunnen besturen, moeten agenten een speciale opleiding volgen bij de politieacademie.

'Politieacademie heeft handen vol'

De academie kan volgens De Telegraaf het aantal opleidingsverzoeken echter niet aan. Uit de interne stukken zou blijken dat mogelijk pas over een jaar alle aangeschafte interventievoertuigen kunnen worden gebruikt.

Momenteel heeft de politieacademie de handen vol aan onder meer basisrijopleidingen, en opleidingen voor arrestatieteams, aldus de krant.

Problemen in januari opgelost

De politiewoordvoerder kan niet bevestigen of er een tekort aan capaciteit is bij de academie, maar reageert tegen NU.nl dat de Audi's niet allemaal tegelijk worden geleverd. De huidige opleidingsachterstand in de twee regio's zal in januari opgelost zijn en alle geleverde auto's zullen dan rijden.

In totaal heeft de politie 140 nieuw SIV's aangeschaft, waarvan er nu dus zeventig zijn geleverd. De rest zal volgend jaar binnenkomen: "Hoogstens zal een aantal bijrijders dan nog in opleiding zijn."