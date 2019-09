De Amsterdamse politie heeft de geschatte leeftijd van de verdachte van de schietpartij in Amsterdam afgelopen woensdag naar boven bijgesteld. De leeftijd van de schutter ligt waarschijnlijk tussen de 20 en 25 jaar. Bij de schietpartij kwam advocaat Derk Wiersum om het leven.

De bijstelling is het gevolg van uitgebreid buurtonderzoek. Aanvankelijk zocht de politie naar een verdachte in de leeftijd van zestien tot twintig jaar oud.

"De Amsterdamse recherche zet alles op alles om erachter te komen wie verantwoordelijk is voor de dood van Derk Wiersum. Zo is de afgelopen dagen onder andere met getuigen gesproken", meldt de politie vrijdagmiddag. De politie vraagt mensen die mogelijk aanvullende informatie of camerabeelden hebben zich te melden.

De advocaat stond Nabil B. bij, die in de omvangrijke zaak tegen de voortvluchtige Ridouan Taghi meerdere verklaringen heeft afgelegd. De dood van de advocaat is de tweede liquidatie in dit proces. De broer van B. werd eerder al doodgeschoten in zijn kantoor in Amsterdam.

Eerder op vrijdag werd duidelijk dat de inleidende zittingen in het proces tegen Ridouan Taghi en zijn vermeende criminele organisatie op dinsdag 24 en donderdag 26 september niet toegankelijk zijn voor de pers en het publiek. De beslissing van de rechtbank Amsterdam is het gevolg van de moord op de advocaat.