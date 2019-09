Na precies een jaar is vrijdagmiddag het dodelijke stintongeval in Oss herdacht. Het was een herdenking vol emoties, waarbij onder meer een herdenkingsmonument werd onthuld en een minuut stilte werd gehouden. Ook hield de vader van twee van de omgekomen jonge kinderen een emotionele toespraak.

Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss, begon de herdenking door in haar toespraak terug te gaan naar een jaar geleden. "De schok van het verschrikkelijke ongeluk hebben Oss en Nederland doen sidderen."

"Op school waren opeens in verschillende klassen plekken leeg. Een jaar lang. En op het kinderdagverblijf werd het zwart. Vijf kinderen en een leidster waren weggerukt. De stilte was zo leeg, zo koud en het gemis was zo groot."

Ze refereerde aan de herdenkingsplek, die "spontaan" ontstond op de plaats van het ongeluk, maar die locatie achtte de gemeente niet geschikt als plek voor het definitieve monument. Dat is geplaatst in het Elzeneindpark, in Oss. "Vlak bij een kinderboerderij, met kinderstemmen op de achtergrond. Een plek voor iedereen om stil te staan bij het verlies."

'Oudste dochter moeten vertellen dat twee zusjes waren overleden'

De vader van Dana en Liva, twee van de vier omgekomen kinderen, blikte terug op de dag van het ongeluk. Zijn andere dochter raakte bij het ongeval zwaargewond. "Terwijl onze oudste boven in het ziekenhuis lag te knokken voor haar leven, lagen haar zusjes beneden hand in hand in het mortuarium. Wij hebben onze oudste dochter moeten vertellen dat haar twee zusjes waren overleden."

"Wat was het oneerlijk om hen zo te zien", vertelde hun vader. "We leven in een nachtmerrie, waar we niet uit kunnen stappen. Soms denk ik: ik loop naar de slaapkamertjes en dan liggen er gewoon twee prachtige meiden in hun bedjes. Maar dan zie je dat ze leeg zijn en dat hun jasjes aan de kapstok niet meer gebruikt worden. Het blijft nog steeds onwerkelijk."

'Nu zijn jullie zelf vlinders geworden'

De vader van Dana en Liva vertelde ook dat hij en zijn vrouw bijna elf jaar geleden een ongeboren dochter verloren, die Vlinder heette. Hij herinnerde zich een vakantie in Oostenrijk, waarbij een vlinder een half uur lang met het gezin had meegevlogen. "Dat was prachtig, voor even waren we compleet. En nu? Nu zijn jullie zelf vlinders geworden. Ver weg, maar toch dichtbij."

Het herdenkingsmonument, dat Vlinderboek wordt genoemd, is een boek, waarop vlinders te zien zijn. Vier vlinders zijn vormgegeven door de ouders van de slachtoffers van het stintongeval. Tijdens de herdenking werden ook vlinders losgelaten, waardoor er continu vlinders over het monument vlogen.

Infrastructuurminister Cora van Nieuwenhuizen, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Renze Bergsma, de directeur van de veiligheidsregio, en de regiodirecteuren van de NS en ProRail waren ook bij de herdenking aanwezig. Ze legden na afloop bloemen bij het monument, net als de honderden aanwezigen.