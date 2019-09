De politie is definitief aansprakelijk voor de geleden materiële en immateriële schade als gevolg van de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Dit heeft de Hoge Raad vrijdag besloten in de langlopende procedure.

Tientallen eisers, onder wie slachtoffers en nabestaanden van het schietincident, hebben hiermee definitief recht op een schadevergoeding.

Ze verwijten de politie het ten onrechte verstrekken van een wapenvergunning aan de schutter Tristan van der Vlis. Van hem was op het moment van het verstrekken van de vergunning al bekend dat hij psychische problemen had.

De man schoot op 9 april 2011 zes mensen dood in het winkelcentrum in Alphen aan den Rijn. Hij verwondde zeventien andere mensen. Daarna pleegde hij zelfmoord.

"Deze uitspraak heeft mogelijk gevolgen voor hoe de politie in de toekomst met aanvragen voor wapenvergunningen zal omgaan, nu blijkt dat de politie aansprakelijk wordt gehouden voor wat verlofhouders met de toegestane wapens doen", zo laat korpschef Erik Akerboom in een reactie weten.

'Norm is bedoeld om burgers te beschermen'

De procureur-generaal adviseerde de Hoge Raad eerder al het vonnis van het hof, waarmee de aansprakelijkheid van de politie werd bevestigd, in stand te houden.

"De norm dat een vergunning moet worden geweigerd bij vrees voor misbruik, is juist bedoeld om burgers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van zulk misbruik", zo was het eerdere oordeel van het hof.

Politie was in cassatie gegaan

De politie was in cassatie gegaan, wat betekent dat een beroep is ingesteld tegen het vonnis van het hof. Bij de Hoge Raad wordt de zaak niet opnieuw gedaan, maar er wordt bijvoorbeeld alleen bekeken of het vonnis van het hof goed in elkaar zit. Is dit niet het geval, wordt de zaak terugverwezen naar een ander hof.

Akerboom zegt de uitspraak van de Hoge Raad te respecteren.