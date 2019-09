Met dikke wolkenvelden en mistbanken vrijdagochtend dreigt het een grijze start van het weekend te worden. In de loop van de dag volgen opklaringen en breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.

Forenzen in het noorden en oosten van het land hebben in de ochtend te maken met koude temperaturen. Lokaal kon het vriezen en vroeg in de ochtend is het op veel plaatsen nog steeds niet warmer dan 2 tot 5 graden.

Het noorden heeft langer last van wolkenvelden waaruit mogelijk regen valt. Ook daar trekken in de loop van de dag wolken weg waarna de zon zich laat zien.

Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is het helder. Pas tegen zaterdagochtend ontstaat in het noorden opnieuw kans op mist.