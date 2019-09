In een bedrijfspand aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 3.00 uur een zeer grote brand uitgebroken. De brand breidde zich snel uit naar drie naastgelegen panden. Rond 9.00 uur is het sein brand meester gegeven, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Volgens de woordvoerder ging het om een "zeer, zéér grote brand met metershoge vlammen". Het nablussen zal nog enkele uren gaan duren.

De brandweer is met tachtig man aanwezig om de brand te blussen en probeerde te voorkomen dat de brand zich verder zou verspreiden. Ook kregen de hulpdiensten steun van de luchtmacht.

De brand ontstond in een bakkerij. Ook een oliebedrijf, dat ernaast ligt, stond in brand. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. "Dat een brand midden in de nacht uitbreekt, heeft wel als voordeel dat er geen mensen binnen zijn", aldus de woordvoerder.

Veel rookoverlast, maar geen gevaarlijke stoffen gemeten

Door de plastic spullen in de drie panden was er sprake van veel rookoverlast in de omgeving. De brandweer adviseerde omwonenden hun ramen en deuren gesloten te houden. Om 4.30 uur is een NL-Alert verstuurd naar bewoners in de regio.

De brandweer heeft metingen verricht. Daarbij zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. "Maar rook is altijd slecht. Dus het advies is: blijf uit de rook."

Om de hulpverleners de benodigde ruimte te bieden, zijn wegen afgesloten. De brandweer roept mensen ook op niet over de slangen te rijden.

De brand in een bedrijfspand aan de Zevenheuvelenweg heeft zich inmiddels verspreid naar drie naastgelegen gebouwen. (Foto: NU.nl/Jeroen Bertens)

De brandweer heeft metingen verricht. Daarbij zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. (Foto: Pro Shots)