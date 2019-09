In een bedrijfspand aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken. De brand heeft zich uitgebreid naar drie naastgelegen gebouwen, bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan NU.nl.

NUjij'ers en omstanders laten weten dat er meerdere explosies hebben plaatsgevonden.

De brand ontstond rond 3.00 uur in een bakkerij. De brandweer moest al snel opschalen, aldus veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op Twitter. Volgens de woordvoerder gaat het om een "zeer, zéér grote brand met metershoge vlammen".

Door de plastic spullen die in de drie panden staan, is er sprake van veel rookoverlast in de omgeving. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren gesloten te houden. Om 4.30 uur is een NL-Alert verstuurd naar bewoners in de regio.

Om het vuur te bestrijden zijn bluswagens uit meerdere regio's en een van de luchtmacht naar Tilburg gekomen.