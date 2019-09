De politie zegt donderdag dat Kelvin Maynard, de oud-profvoetballer die woensdagavond is doodgeschoten in Amsterdam, mogelijk bijna 2 kilometer lang is achtervolgd door de personen op de scooter die hem daarna hebben doodgeschoten.

Maynard zou al vanaf het Wethouder de Roosplein zijn gevolgd door de scooter.

"Hierna zou het voertuig de Valburgdreef op zijn gereden en daarna in de richting van de Langbroekdreef." Op de laatstgenoemde locatie werd de oud-profvoetballer uiteindelijk onder vuur genomen.

De politie bevestigt in gesprek met NU.nl, na berichtgeving van Het Parool, dat Maynard een bekende van de politie was. Waar hij van verdacht werd, wordt niet bekendgemaakt.

Maynard belandde tijdens de schietpartij met het voertuig tegen de voorgevel van een brandweerkazerne. Ondanks reanimatie van de brandweer en andere hulpdiensten overleed Maynard aan zijn verwondingen. De daders zijn ontkomen.

Wedstrijd Alphense Boys uitgesteld

Maynard speelde in het seizoen 2008/2009 namens FC Volendam in de Eredivisie en kwam dat jaar tot achttien competitiewedstrijden. De verdediger was voor de Noord-Hollandse club ook actief in de Eerste Divisie en speelde op dat niveau ook voor FC Emmen.

Maynard beëindigde in 2013 zijn profcarri`ere en was de afgelopen jaren actief op amateurniveau. Dit seizoen speelde hij voor Alphense Boys, dat uitkomt in de Hoofdklasse, het vijfde niveau in Nederland.

"Ons diepste medeleven gaat uit naar de vrouw en kinderen van Kelvin, zijn familie en vrienden", staat op de website van Alphense Boys. Donderdagavond is er een besloten bijeenkomst met de spelersgroep en de staf van de club uit Alphen aan den Rijn.

De competitiewedstrijd van Alphense Boys uit tegen Hollandia, die voor zaterdagavond gepland stond, is vanwege de dood van Maynard uitgesteld.