Justitieminister Ferd Grapperhaus zegt donderdag dat meerdere advocaten "gemengde gevoelens tot angstgevoelens hebben" na de liquidatie van de strafrechtadvocaat Derk Wiersum in Amsterdam. De advocaat van kroongetuige Nabil B. werd woensdag vlak bij zijn woning doodgeschoten door een nog onbekende dader.

"Dat is erg kwalijk", aldus Grapperhaus, verwijzend naar de angst van collega's van Wiersum. "Nietsontziend is de grens doorbroken, een beroepsgroep die juist opkomt voor elke verdachte is nu op een laffe manier aangevallen."

De minister is donderdagochtend in gesprek gegaan met de Raad voor de rechtspraak en de deken van de Nederlandse orde van advocaten om de beveiliging te bespreken.

Grapperhaus kan geen concrete voorbeelden van maatregelen geven, omdat deze maatregelen dan geen effect meer hebben. Wel zegt hij dat, nu de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) de regie voert, er "meteen op het juiste punt" actie kan worden ondernomen als er dreiging wordt gevoeld.

Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij

In veel rechtszalen werd woensdag stilgestaan bij de dood van Wiersum, die ook invalrechter was bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Donderdag hangen de vlaggen bij rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad en advocatenkantoren halfstok.

De 44-jarige advocaat werd woensdag rond 7.30 uur vlak bij zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert geliquideerd. De dader, een jonge man van tussen de zestien en twintig jaar oud, is te voet gevlucht.

Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij. De broer van de man die meerdere verklaringen heeft afgelegd tegen de voortvluchtige Ridouan Taghi en de criminele groepering om hem heen, is in maart 2018 doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord.

De dood van Wiersum is dus de tweede liquidatie in het omvangrijke proces tegen Taghi. Het is niet bekend of er concrete dreiging werd bemerkt jegens de advocaat, die vader was van twee jonge kinderen.

Reclassering kijkt extra naar veiligheid medewerkers

Reclassering Nederland laat in een reactie op de dood van Wiersum weten "de komende tijd extra aandacht te besteden aan de veiligheid van medewerkers bij het uitvoeren van de reclasseringstaak".

"Er is een nieuwe grens overschreden en deze verharding raakt ons in de kern van ons werk: toezicht houden en werken met verdachten en veroordeelden om herhaling te voorkomen."