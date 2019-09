De man die woensdagavond in Amsterdam-Zuidoost is doodgeschoten, is de oud-profvoetballer Kelvin Maynard (32). Dat bevestigt de politie donderdagochtend. Hij speelde bij onder meer FC Volendam, waarmee hij in het seizoen 2008/2009 in de Eredivisie uitkwam.

Maynard werd door twee mensen op een scooter onder vuur genomen toen hij in zijn auto reed. Hij belandde met het voertuig in de voorgevel van een brandweerkazerne.

Ondanks reanimatie van brandweermannen en andere hulpdiensten overleed de voetballer aan zijn verwondingen. De daders zijn ontkomen.

Maynard speelde eerder voor FC Emmen en in het buitenland voor onder meer het Belgische Royal Antwerp FC en het Engelse Burton Albion. De laatste jaren was de verdediger actief op amateurniveau.