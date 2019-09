De man die woensdagavond in Amsterdam-Zuidoost is doodgeschoten, is de oud-profvoetballer Kelvin Maynard (32), zo heeft de politie donderdagochtend bevestigd.

Maynard speelde in het seizoen 2008/2009 namens FC Volendam in de Eredivisie en kwam dat jaar tot achttien competitiewedstrijden. De verdediger was voor de Noord-Hollandse club ook actief in de Eerste Divisie en speelde op dat niveau ook voor FC Emmen.

In het buitenland stond Maynard onder contract bij onder meer het Belgische Royal Antwerp FC en het Engelse Burton Albion.

Maynard werd woensdag door twee mensen op een scooter onder vuur genomen toen hij in zijn auto reed. Hij belandde met het voertuig in de voorgevel van een brandweerkazerne. Ondanks reanimatie van de brandweer en andere hulpdiensten overleed Maynard aan zijn verwondingen. De daders zijn ontkomen.

Kelvin Maynard werd met FC Volendam in 2008 kampioen van de Eerste Divisie. (Foto: Pro Shots)

Maynard speelde dit seizoen voor Alphense Boys

Maynard beëindigde in 2013 zijn profcarri`ere en was de afgelopen jaren actief op amateurniveau. Dit seizoen speelde hij voor Alphense Boys, dat uitkomt in de Hoofdklasse, het vijfde niveau in Nederland.

"Ons diepste medeleven gaat uit naar de vrouw en kinderen van Kelvin, zijn familie en vrienden", staat op de website van Alphense Boys. Donderdagavond is er een besloten bijeenkomst met de spelersgroep en de staf van de club uit Alphen aan den Rijn.

De competitiewedstrijd van Alphense Boys uit tegen Hollandia, die voor zaterdagavond gepland stond, is vanwege de dood van Maynard uitgesteld.