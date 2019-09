Donderdag komt de zon meer tevoorschijn en trekt de bewolking van de afgelopen dagen weg. Wel houdt de kou aan en wordt het maximaal 17 graden.

Vroeg in de ochtend is het in het zuidoosten van het land al vrij zonnig, terwijl het westen van het land rekening moet houden met lichte motregen.

Ook daar en in de rest van het land trekken in de loop van de dag de laatste wolken weg waarna de zon vrij spel heeft. Daarnaast is het vrijwel windstil.

In de nacht van donderdag op vrijdag blijft het helder maar richting vrijdagochtend kunnen dichte mistbanken ontstaan. Daarna drijven nieuwe wolken het land binnen en kan het gaan regenen.