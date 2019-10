Personen die betrokken zijn in de zaak tegen de gezochte crimineel Ridouan Taghi, zoals advocaten, officieren van justitie en rechters, zullen extra beveiligd worden. Dat zei Fred Westerbeke, de hoofdofficier van het Openbaar Ministerie (OM), woensdagavond in Nieuwsuur.

De extra beveiliging komt na de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, die de kroongetuige in de zaak, Nabil B., bijstond. Westerbeke zei dat er woensdag over extra beveiliging is gesproken en "daarop is gehandeld".

Minister van Justitie en Veiligheid Fred Grapperhaus zei woensdag dat de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) een team gaat leiden dat zich gaat richten op de beveiliging van onder anderen advocaten.

Dit team bestaat uit personeel van het OM en de politie, dat met de NCTV de beveiliging en bewaking van advocaten gaat versterken. Hoe het team precies te werk zal gaan, is nog niet bekend.

Wiersum werd woensdag rond 7.30 uur doodgeschoten in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. De verdachte vluchtte te voet en zou tussen de zestien en twintig jaar oud zijn.

Liquidatie is tweede in proces rondom kroongetuige

De moord op Wiersum is de tweede liquidatie in het omvangrijke proces rondom de verklaringen van Nabil B. De onschuldige broer van de kroongetuige werd eerder in zijn kantoor geliquideerd.

Westerbeke liet wel in Nieuwsuur weten dat het OM wil blijven werken met kroongetuigen, omdat het volgens de hoofdofficier een belangrijk middel is bij strafzaken. Het OM zou wel meer middelen nodig hebben om deze processen goed te laten verlopen.