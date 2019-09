Bij een beschieting van een voertuig in Amsterdam-Zuidoost is woensdagavond een gewonde gevallen. De politie is op zoek naar twee verdachten.

Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig op de plek van het incident, op de Langbroekdreef. Het is niet bekend hoe de gewonde eraan toe is. In tegenstelling tot een eerder bericht gaat het niet om twee gewonden.

Het voertuig is na de schietpartij terechtgekomen in de voorgevel van een brandweerkazerne. In de kazerne zijn geen gewonden gevallen.

Twee verdachten zijn gevlucht op een zwarte scooter met drie wielen. Het gaat om donker geklede personen met zwarte helmen. De opsporingsdiensten melden in het opsporingsbericht dat mensen die de verdachten zien, niet zelf moeten handelen maar de alarmdiensten moeten waarschuwen.

Eerder op de woensdag was er een schietpartij in een ander gedeelte van Amsterdam. Daarbij kwam advocaat Derk Wiersum om het leven. De politie laat weten dat dit eerdere incident wel wordt meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij van woensdagavond, maar dat het vermoedelijk twee losstaande gebeurtenissen zijn.