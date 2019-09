De 21-jarige man uit de Limburgse plaats Reuver die zondag tijdens de prijsuitreiking van een autocross in Leende met zijn auto op het publiek inreed, wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van een poging tot doodslag. Bij het incident in het Noord-Brabantse dorp raakten vijf mensen gewond. De rechter besloot woensdag dat de man twee weken langer in de cel blijft zitten.

Volgens het OM was de Limburger de enige die op het moment van de aanrijding in de auto zat. De zeventienjarige vriendin van de verdachte is daarom vrijgelaten.

Het meisje werd zondag samen met haar vriend gearresteerd, nadat zij tegenover politieagenten schuld had bekend. Op basis van getuigenverklaringen blijkt echter dat de vriendin tijdens het incident niet in de auto zat, maar richting haar vriend was gelopen nadat hij op omstanders was ingereden. Er vielen volgens het OM rake klappen.

Uit politieonderzoek blijkt dat de man uit Reuver kreeg kort voor zijn daad ruzie had gekregen. Dit gebeurde nadat de organisatie van het autocrossevenement had aangekondigd dat de derde en laatste race was geannuleerd. De organisatie van het evenement zegt dat de man zijn wedstrijdgeld terugeiste, maar gaf hier geen gehoor aan.

Volgens de officier van justitie zijn "volstrekt onschuldige bezoekers" het slachtoffer geworden van "een totaal idiote actie". "De bestuurder heeft gespeeld met de levens van een groot aantal mensen en dat rekenen wij hem zeer aan."

Drie gewonden liggen nog in het ziekenhuis

Bij het incident vielen zondag vier Belgische slachtoffers. Drie van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het vierde slachtoffer, een veertienjarige jongen, mocht zondag al naar huis.

Maandag werd een vijftigjarige man uit Kaatsheuvel plotseling onwel, mogelijk als gevolg van klappen die hij zondag kreeg van de verdachte. Het slachtoffer werd op zijn hoofd geslagen met een helm, nadat hij had geprobeerd de sleutel uit het contact van de raceauto te halen. Het OM betrekt ook dit incident bij het onderzoek.