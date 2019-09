Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus heeft woensdag laten weten dat de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) een team gaat leiden dat zich gaat richten op de beveiliging van advocaten op zich gaat nemen.

Het team wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie (OM) en de politie, dat onder leiding van de NCTV de beveiliging en bewaking van advocaten gaat intensiveren.

"Het gaat immers over de veiligheid en de bescherming van personen, onder wie personen die een bijdrage leveren aan de democratische rechtsorde", aldus Grapperhaus.

Uit de Kamerbrief van Grapperhaus wordt niet precies duidelijk hoe het team te werk zal gaan en van wie de beveiliging geïntensiveerd zal gaan worden.

Wiersum vlak bij woning doodgeschoten

Wiersum werd woensdagochtend geliquideerd in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. De 44-jarige advocaat werd even na 7.30 uur 's ochtends beschoten door een jonge man.

De echtgenoot en vader woonde in Buitenveldert en is vlak bij zijn woning onder vuur genomen. Ondanks de massale inzet van hulpdiensten overleed hij ter plekke.

Verdachte te voet gevlucht

De verdachte is na het incident te voet gevlucht. Hij is volgens het signalement tussen de zestien en twintig jaar oud.

Het onderzoek naar de schietpartij is in volle gang. Getuigen zijn opgeroepen om contact op te nemen met de politie.

De moord op Wiersum is de tweede liquidatie in het omvangrijke proces rondom de verklaringen van de kroongetuige. Eerder werd de onschuldige broer van B. al geliquideerd in zijn kantoor in Amsterdam.

Vermoedens dat de werkzaamheden van Wiersum als advocaat van Nabil in relatie staan tot zijn dood zijn sterk.

"Een verband tussen deze buitengewoon schokkende gebeurtenis en de eerdere

liquidatie op de broer van de kroongetuige kan op dit moment niet worden uitgesloten", aldus Grapperhaus woensdag.

Advocaat Taghi begrijpt speculaties, maar wil niet inhoudelijk reageren

De advocaat van Ridouan Taghi, over wie de kroongetuige vele verklaringen heeft afgelegd, Inez Weski, laat weten de "speculaties" te begrijpen, "maar kan slechts constateren dat daar niets over bekend is op dit moment."

Weski laat weten op de zitting van 24 september in het proces tegen Taghi een standpunt in te nemen namens cliënt en verdediging.