De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Derk Wiersum. De strafrechtadvocaat, die kroongetuige Nabil B. bijstond, werd halverwege september op straat in de buurt van zijn Amsterdamse woning doodgeschoten.

De verdachte is dinsdagavond in een woning aangehouden, zo meldt de politie donderdag. Het pand is direct na de arrestatie onderzocht. De locatie van de woning is niet bekendgemaakt.

De politie doet geen uitspraken over de identiteit van de verdachte vanwege het lopende onderzoek. De man zit in volledige beperkingen. Hij mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat.

De politie meldt verder alleen dat de vluchtauto in beslag is genomen. Het gaat om een witte Opel Combo met het kenteken VN-927-V. Dit gestolen voertuig was voorzien van vervalste kentekenplaten. Mensen die de bestelbus recentelijk in Amsterdam, Almere of in de omliggende omgeving hebben gezien, krijgen het verzoek contact op te nemen met de politie.

Zondag meldde de politie dat er twee mensen in de witte bus zaten. Chef recherche Amsterdam Olivier Dutilh verwacht dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen.

Groot onderzoek naar moord op Wiersum

Wiersum, echtgenoot en de vader van twee jonge kinderen, overleed kort nadat hij werd neergeschoten. Er werd met afschuw gesproken over zijn dood. De politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Raad voor de Rechtspraak betuigden hun medeleven aan de nabestaanden van de man, die veelal wordt omschreven als "intelligent en vriendelijk".

Justitieminister Ferd Grapperhaus heeft een team samengesteld met vertegenwoordigers van de politie en het OM, dat onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) de beveiliging van advocaten gaat intensiveren.

Wiersum stond Nabil B. bij, die in de omvangrijke zaak tegen de voortvluchtige Ridouan Taghi meerdere verklaringen heeft afgelegd. De dood van de advocaat is de tweede liquidatie in dit proces. De broer van B. werd eerder al doodgeschoten in zijn kantoor in Amsterdam.