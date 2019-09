Vraag: Ik vraag me af waarom er zo weinig bekend is over de dader. Ik las dat er signalementen waren en de schutter te voet gevlucht is. Zijn dit niet slechte omstandigheden voor een jonge schutter? Mis ik iets of heeft hij hulp gehad?



Antwoord: Het is nog heel kort na de schietpartij. De politie is nog volop bezig met het buurtonderzoek en het verzamelen van informatie. Nu is het zo dat het doorgaans niet gebeurt dat iemand te voet vlucht na een liquidatie, maar we weten bijvoorbeeld ook nog niet of de dader verderop in een auto is gestapt.