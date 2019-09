De 39-jarige John H. is woensdag veroordeeld tot vier jaar cel voor de fatale mishandeling van een bezoeker tijdens het International Film Festival Rotterdam (IFFR) in januari 2018. H. was werkzaam als beveiliger bij het evenement.

De 39-jarige beveiliger is vrijgesproken van doodslag en schuldig bevonden aan zware mishandeling met de dood tot gevolg.

In de nacht van 26 op 27 januari 2018 bezocht het slachtoffer, de 32-jarige Jip Jurg, de Rotterdamse schouwburg voor een feest van het filmfestival. De man was toen onder invloed van alcohol.

Bij het verlaten van het pand weigerde hij vervolgens zijn glas bier, dat niet mee naar buiten mocht, af te geven. Toen de beveiliger hem daarop aansprak, ontstond er ruzie tussen de twee.

Het slachtoffer belandde uiteindelijk op de grond, waarop de verdachte hem een harde trap in de buik zou hebben gegeven. Door deze trap liep Jurg letsel op aan zijn ingewanden. Na het incident ging hij met de taxi naar huis, waar hij een dag later, op 28 januari, dood werd aangetroffen. De rechtbank acht het bewezen dat de dood van Jurg het gevolg is van de mishandeling.

H. stond woensdag ook terecht voor een mishandeling van een bezoeker van een Rotterdamse bar, waar hij in 2016 ook werkzaam was als beveiliger. Hij is in die zaak veroordeeld voor mishandeling.