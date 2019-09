De advocatenwereld is geschokt door het overlijden van hun collega Derk Wiersum (44) in Amsterdam, een man die in verschillende reacties vooral wordt omschreven als kundig en vriendelijk. De strafrechtadvocaat die kroongetuige Nabil B. bijstond, is woensdagochtend vlak bij zijn woning doodgeschoten door een onbekende, jonge dader.

Aimabel, sympathiek en goed, zo omschrijven advocaten hun geliquideerde collega in een eerste reactie. "Maar bovenal een echtgenoot en vader", aldus collega-advocaat Bart Swier. Wiersum laat twee kinderen en een vrouw achter.

Wiersum studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en werd in 2003 beëdigd als advocaat. Hij ging aan de slag bij het advocatenkantoor van Marcel van Gessel, die in een reactie tegen NU.nl zegt geschokt te zijn.

"Ik hoorde het woensdagmorgen toen ik in de rechtbank van Rotterdam was", aldus Van Gessel, die Wiersum hielp in zijn ontwikkeling als advocaat. "Van bode tot officier van justitie, iedereen was in tranen. Niet omdat ze hem persoonlijk kenden, maar dit komt zo dichtbij. Waar houdt dit op?"

Van Gessel leerde Wiersum kennen als een "hele rustige en oprechte advocaat". "En iemand met een groot hart", zegt hij over het bijstaan van terdoodveroordeelden door Wiersum.

Advocaat begon in maart dit jaar eigen kantoor

De advocaat was penningmeester van de Stichting Rechtshulp Terdoodveroordeelden en als advocaat werkzaam voor de Stichting Dutch&Detained.

In 2014 ging Wiersum aan de slag bij Blaauw Advocaten. In maart van dit jaar begon hij zijn eigen advocatenkantoor.

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt met afschuw kennis te hebben genomen van de moord, die wordt omschreven als "een aanslag op de rechtsstaat".

Theo Hofstee, waarnemend voorzitter van het College van procureurs-generaal laat namens het OM weten dat de "gedachten op dit moment uitgaan naar zijn vrouw, zijn kinderen, andere nabestaanden en collega's".

Wiersum was ook rechter-plaatsvervanger

Naast de vele strafrechtzaken die hij oppakte, was hij ook rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant. "Wat hier is gebeurd, is afschuwelijk", laat de website Rechtspraak weten op Twitter. "Het is schokkend dat zoiets dergelijks kan gebeuren in onze democratische rechtsstaat."

Ook de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten laat weten "met ontzetting te hebben kennisgenomen" van de gewelddadige dood van hun collega.

"Wij kennen hem als een zeer prettig mens en een kundige, integere strafrechtadvocaat. Onze gedachten gaan op dit moment uit naar zijn vrouw, zijn kinderen en andere nabestaanden, die wij alle sterkte wensen met dit niet te bevatten verlies", aldus voorzitter Jeroen Soeteman.

Rutte noemt liquidatie zeer verontrustend

Premier Mark Rutte noemt het "zeer verontrustend" wat er in de Amsterdamse woonwijk is gebeurd en verwijst naar het nog lopende onderzoek.

Justitieminister Ferd Grapperhaus laat zich woensdagochtend bijpraten en mist hierdoor ook een deel van de Algemene Politieke Beschouwingen.

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming spreekt over "schokkende berichten uit Amsterdam". "Het is vreselijk nieuws voor vooral de nabestaanden."

De plaats delict in de woonwijk. (Foto: Pro Shots)

Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij

De zaak van kroongetuige Nabil B. is een van de bekendste zaken waar Wiersum bij betrokken was. De crimineel heeft verschillende verklaringen over de voortvluchtige Ridouan Taghi afgelegd. Taghi wordt verdacht van meerdere liquidaties.

Hij pleitte dan ook voor betere bescherming voor de familie van B., zeker nadat de broer van de kroongetuige werd geliquideerd in diens kantoor in Amsterdam. Er wordt aangenomen dat dit is uitgevoerd als 'straf' voor B., aangezien zijn broer zich niet in het criminele milieu bevond.

De dood van Wiersum is dan ook de tweede liquidatie van een persoon die dicht bij B. stond. De politie noemt het een "dieptepunt in de bestrijding van de georganiseerde misdaad".