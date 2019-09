Een man is woensdagochtend overleden na een schietincident in Buitenveldert in Amsterdam. Volgens onder meer De Telegraaf en Het Parool gaat het om de advocaat van kroongetuige Nabil B., Derk Wiersum.

De politie kan alleen aan NU.nl bevestigen dat er geruchten gaan dat het om een advocaat gaat.

Als het inderdaad om Wiersum gaat, is woensdag de tweede liquidatie in het omvangrijke proces rondom de verklaringen van kroongetuige B. uitgevoerd. Eerder werd de onschuldige broer van de man al geliquideerd in zijn kantoor in Amsterdam.

Het schietincident gebeurde rond 7.40 uur op de Imstenrade. De verdachte is na het incident te voet gevlucht. De toedracht van het incident is nog onduidelijk.

Via Burgernet is een zoekactie opgezet. De politie is op zoek naar een man tussen de zestien en de twintig jaar in de omgeving van de Bozhuizenstraat.

Het onderzoek naar de schietpartij is in volle gang. Getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.