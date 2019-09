De advocaat van kroongetuige Nabil B., Derk Wiersum, is woensdag geliquideerd in het Amsterdamse Buitenveldert. De 44-jarige man werd even na 7.30 uur 's ochtends beschoten door een jonge man.

De echtgenoot en vader woonde in Buitenveldert en is vlakbij zijn woning onder vuur genomen. Ondanks de massale inzet van hulpdiensten overleed hij ter plekke.

Hiermee is de tweede liquidatie in het omvangrijke proces rondom de verklaringen van kroongetuige B. uitgevoerd. Eerder werd de onschuldige broer van B. al geliquideerd in zijn kantoor in Amsterdam.

De politie kan nog niet zeggen of de advocaat werd bedreigd en of hij beveiliging kreeg. Een woordvoerder noemt het een "dieptepunt in de bestrijding van de misdaad".

"Het politieonderzoek onder leiding van een Amsterdamse officier van justitie is in volle gang en met alle scenario’s wordt rekening gehouden, waaronder het feit dat hij een kroongetuige bijstond", laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.

Verdachte is te voet gevlucht

Het schietincident gebeurde rond 7.40 uur op de Imstenrade. De verdachte is na het incident te voet gevlucht. Hij is volgens het signalement tussen de zestien en twintig jaar oud.

Het onderzoek naar de schietpartij is in volle gang. Getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.

Kroongetuige heeft meerdere verklaringen afgelegd over Taghi

B. heeft meerdere verklaringen afgelegd over de voortvluchtige Ridouan Taghi en de criminele groepering om hem heen.

Hij zou samen met zijn eveneens voortvluchtige rechterhand Saïd R. verantwoordelijk zijn voor meerdere liquidaties. De twee mannen zijn inmiddels formeel aangeklaagd. Als ze niet binnen afzienbare tijd gepakt worden, zullen ze bij verstek worden vervolgd.