In de nacht van dinsdag op woensdag is voor het eerst dit najaar nachtvorst gemeten, meldt Weerplaza. In Gilze-Rijen was het om 6.30 uur -0,9 graden. Komende nacht is de kans op nachtvorst opnieuw groot in het oosten en zuiden van het land. Verder wisselen woensdag wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het wordt maximaal 17 graden.

De laatste keer dit jaar dat het aan de grond vroor, was op 10 juli. Dat was zeer laat in het jaar. De eerste nachtvorst van het najaar wordt gemiddeld half september gemeten.

In grote delen van het land blijft het woensdag droog, alleen het noorden moet rekening houden met een enkele bui. De dag begint met vrij koele temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Daarnaast is het vrijwel windstil. Alleen in het Waddengebied staat een vrij krachtige wind.

Naarmate de dag vordert trekken dikke wolkenvelden over het land. Tussendoor schijnt heel even de zon. Alleen in het zuiden is er later op de dag meer ruimte voor het mooie weer.

Het blijft in grote delen van het land droog; alleen in het noorden kan een enkele bui vallen. In de nacht naar donderdag lijken de meeste wolken weg te trekken. Echter zal het weerbeeld die dag grotendeels hetzelfde zijn.