Piloten van een Boeing 737-800 van luchtvaartmaatschappij Transavia wilden op 6 september opstijgen vanaf een taxibaan op Schiphol. De luchtverkeersleiding kon echter op tijd ingrijpen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart naar het incident.

Het vliegtuig nam een bocht te vroeg en reed in plaats van de startbaan een taxibaan op. Vervolgens begon de bemanning met de start. De luchtverkeersleiding had de fout gelukkig op tijd in de gaten en sommeerde de piloten onmiddellijk te stoppen.

De bemanning brak de start op tijd af en reed vervolgens naar de Zwanenburgbaan om ongeveer tien minuten later "zonder verdere bijzonderheden" te vertrekken. Het toestel had Chania in Griekenland als eindbestemming.

De Boeing 737 zou geen andere vliegtuigen op zijn pad hebben gehad op het moment dat de piloten wilden opstijgen vanaf de taxibaan.