Een vijfde persoon is gewond geraakt nadat een man afgelopen zondag het publiek inreed bij een autocrossevenement in het Noord-Brabantse Leende. Een 50-jarige man uit Kaatsheuvel zakte maandagavond elkaar, meldt Omroep Brabant.

De man werd zondag enkele keren op zijn hoofd geslagen met een helm nadat hij geprobeerd had de sleutel uit het contact van de raceauto te halen. De bestuurder van die auto reed op het publiek in nadat hij ruzie had gekregen met de organisatie over het wedstrijdgeld, aldus de organisatie van het autocrossevenement.

In eerste instantie had de man alleen last van hoofdpijn. Maandagavond zakte hij alsnog thuis in elkaar, waarop zijn vrouw een ambulance heeft gebeld. Hij is meteen naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog onduidelijk wat voor letsel de man precies heeft. Wel is al bekend dat zijn pink gebroken is. Woensdag zullen hij en zijn vrouw aangifte doen van mishandeling.

Politie onderzoekt de zaak nog

Bij het autocrossevenement van afgelopen zondag vielen al vier Belgische slachtoffers. Drie van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het vierde slachtoffer, een veertienjarige jongen, mocht zondag al naar huis.

De politie is op dit moment nog volop bezig met onderzoek. Ze kunnen de door de organisatie geschetste situatie nog niet bevestigen. Op dit moment zijn zij nog volop in gesprek met ooggetuigen.

De bestuurder en zijn bijrijder zitten de komende dagen nog vast. Het gaat om een 21-jarige man uit Reuver en een 17-jarig meisje uit Veghel. Op dit moment wordt het tweetal verdacht van poging tot moord of doodslag.