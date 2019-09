In 2018 hebben personenauto's een record aantal kilometers afgelegd. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2018 legden personenauto's 121,1 miljard kilometer af. Dat is ruim een procent meer dan in 2017. Twee derde van alle voertuigen op de weg zijn personenauto's.

Volgens het CBS reden we in 2018 wel minder per personenauto, ongeveer 31.000 kilometer per auto. Het recordaantal kilometers komt doordat er meer personenauto's zijn bijgekomen. Op 1 januari 2019 werden er 8,5 miljoen personenauto's geregistreerd, een toename van bijna twee procent vergeleken met het jaar daarvoor.

Minder kilometers op diesel

Personenauto's op naam van een bedrijf reden ook steeds meer kilometers. Deze bedrijfsauto's reden in 2018 26,1 miljoen kilometer, dat is 4 procent meer dan in 2017. Ter vergelijking, particuliere autogebruikers reden in 2018 slechts 0,4 procent meer dan het jaar daarvoor.

De meeste personenautokilometers werden afgelegd op benzine, zo'n 78,4 miljard. Het aantal kilometer afgelegd op diesel daalde met 2,5 procent naar 34,3 miljard.

Het aantal elektrische kilometers verdubbelde, evenals het aantal elektrische auto's. Daarmee steeg het aandeel elektrische kilometers naar aan halve procent.