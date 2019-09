In het Gelderse Wijchen zijn maandagavond een vader en zijn zoon gewond geraakt bij een incident met een kermisattractie, bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid tegen NU.nl. Beiden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man zou er slecht aan toe zijn, schrijft de regionale krant de Gelderlander.

In de attractie, waarvan er meerdere in Nederland te vinden zijn, draaien bezoekers op een bewegend platform rondjes in op hoge snelheid draaiende karretjes. De versie in Wijchen heet Deca Dance.

Een van de karretjes is losgeschoten, aldus de woordvoerder. De vader zou zwaargewond naar het ziekenhuis zijn gebracht met verwondingen aan zijn hoofd en been. Aanvankelijk werd gemeld dat de man bekneld heeft gezeten in het karretje, maar daar is volgens de woordvoerder geen sprake van.

De voorzitter van de nationale bond van kermisbedrijfhouders (Bovak), Atze Lubach, vertelt in gesprek met NU.nl het incident erg hoog op te nemen. "De exploitant is sprakeloos en kapot van het incident. Wij zijn met onze gedachten bij de familie van de slachtoffers", aldus Lubach.

'Uniek' ongeval binnen Nederlandse kermissen

Volgens hem gaat het om een binnen Nederland "uniek" ongeval. "Voor zover ik weet, is dit nog niet eerder voorgekomen in ons land. Gelukkig hebben Nederlandse kermishouders sowieso te maken met weinig incidenten."

Het incident is al gemeld aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Volgens Lubach wordt de attractie nu eerst aan het zicht van aanwezige kermisgangers onttrokken, waarna samen met de veiligheidsregio wordt beslist of attracties in de buurt van de Deca Dance weer open kunnen.

"Uiteindelijk zullen de NVWA en een keuringsinstantie opnieuw naar de Deca Dance moeten kijken, voordat deze opnieuw in gebruik genomen kan worden", aldus Lubach.

Zondagavond al vermoedelijk steekincident op kermis

Hulpdiensten waren massaal aanwezig op de kermis, een klein deel is inmiddels nog afgezet. De kermis is nog tot en met dinsdagavond open.

Het is dit jaar niet het eerste incident op de Wijchense kermis. Zondagavond vond er vermoedelijk een steekpartij plaats, waarbij een negentienjarige inwoner van de Gelderse plaats gewond raakte. Aanleiding voor het steekincident zou een "uit de hand gelopen ruzie" zijn geweest.