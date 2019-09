Burgemeester Paul Verhoeven van de gemeente Heeze-Leende heeft maandag in de nasleep van het incident bij een autocross in Leende besloten dat hij geen vergunningen meer gaat afgeven voor autocrosswedstrijden in zijn gemeente.

Verhoeven gaat volgende week met de organisatie van de autocross in gesprek om het incident te bespreken. "Daarna volgt de officiële uitspraak", bevestigt een woordvoerder van de gemeente maandag in gesprek met NU.nl.

Een man reed zondag bewust het publiek in na een "uit de hand gelopen ruzie", aldus de politie en de organisatie van het evenement. Vier mensen raakten gewond, drie van hen liggen nog in het ziekenhuis met beenletsel.

De ruzie zou tijdens de prijsuitreiking ontstaan zijn en resulteerde in een vechtpartij. De verdachte zou vervolgens zijn auto hebben gepakt en "een aantal willekeurige mensen op het rennerskwartier" hebben aangereden, schreef de organisatie zondagavond op Facebook.

De woordvoerder benadrukt dat de organisatie niets verweten kan worden. "Hier kun je geen rekening mee houden." Het evenement zou aan alle veiligheidsvoorwaarden hebben voldaan.

Er zouden, behalve het ongeluk, nog meer redenen zijn waarom Verhoeven geen autocrosses in Heeze-Leende wil hebben. "Dit evenement is niet geschikt voor de lokale bevolking en er is geen geschikt terrein", aldus de woordvoerder.