De rechtbank in Rotterdam heeft maandag beslist dat het door het Openbaar Ministerie (OM) verzwijgen van medewerking aan een documentaire over mogelijke fraude bij sushiketen Sumo voorlopig zonder gevolgen blijft. De verdachten zouden niet geschaad zijn in hun verdediging.

De rechtbank zei op zitting dat zij er niet over gaan, maar dat het wat de rechter betreft duidelijk is dat meewerken aan dit type documentaires niet meer moet gebeuren. "En dan druk ik me voorzichtig uit", aldus de rechter.

Eerder maandag gaf het OM toe dat er fouten zijn gemaakt bij het maken van de documentaire. Zo zijn de verdachten en de rechtbank nooit ingelicht over het feit dat er een filmploeg betrokken was bij de aanloop naar de strafzaak.

Die strafzaak gaat over fraude met omzetbelasting door sushiketen Sumo. Tussen 2011 en 2015 zouden verschillende restaurants contante bedragen niet in de administratie hebben opgenomen, waardoor er tussen 2011 en 2015 te weinig omzetbelasting werd betaald.

Twee dagen voordat de rechtbank uitspraak zou doen op 25 juli, kwam via het NRC naar buiten dat een documentairemaker het onderzoek naar de fraude deels had gefilmd. Het leidde tot ontsteltenis bij de rechtbank en de verdediging die van niets wist.

Volgens de verdediging heeft het OM hun recht op vervolging verspeeld. De documentaire zou een rol hebben gespeeld bij de keuze over te gaan tot vervolgen en niet te kiezen voor een schikking.

Rechtbank droeg OM op tot inzicht in gemaakte afspraken

De rechtbank droeg het OM daarom op om inzicht te geven in alle gemaakte afspraken met de documentairemaker. Een zogenaamd proces-verbaal van verbindingen werd overhandigd en maandag besproken.

"Het had anders gemoeten", gaf de officier van justitie maandag toe. "En dat is spijtig. De reden dat we niet eerder over de documentaire naar buiten zijn getreden, is omdat we een 'trial by media' wilden voorkomen."

OM geeft toe dat privacy van verdachten geschonden is

De officier gaf toe dat de privacy van de verdachten is geschonden. Zo kregen de documentairemakers toegang tot telefoontaps en geheime beelden gemaakt van de verdachten.

Er waren wel duidelijke afspraken gemaakt die de privacy van de verdachten moesten waarborgen. "Maar," merkte de rechter op, "een rechtszaak is openbaar en dan zijn de beelden alsnog te koppelen aan de verdachten."

Rechtbank wijst verzoeken verdediging af

"De vraag die de rechtbank echter moet beantwoorden, is of de documentaire een rol heeft gespeeld bij de vervolgbeslissing en of de privacyschending dusdanig is dat het OM niet langer gerechtigd is de verdachten te vervolgen." Die vraag werd met nee beantwoord.

Zo werd volgens de rechtbank in de afspraak met de documentairemaker er rekening mee gehouden dat de zaak nooit op zitting zou komen.

De verzoeken van de verdediging tot nader inzicht in de gemaakte afspraken met de documentairemaker en het inzien van de ruwe beelden, werden dan ook afgewezen..

De volgende zitting is op 17 oktober. De uitspraak volgt op 31 oktober. Dan zal duidelijk worden of de fouten van het OM definitief zonder gevolg blijven.

