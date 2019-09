De woningbrand waarbij in de nacht van zaterdag op zondag twee jongens van zes en negen jaar omkwamen in de Brabantse plaats Strijbeek, was niet het gevolg van een misdrijf of nalatigheid. De politie heeft het onderzoek naar de brand afgerond.

Uit onderzoek is gebleken dat de oorzaak van de brand niet meer te achterhalen is. Wel is er volgens de politie dus geen sprake van een misdrijf of nalatigheid.

Het gaat om een houten chalet waar in totaal drie kinderen logeerden bij de oma van één van de overleden jongens. De vrouw wist samen met een van de kinderen op tijd te ontsnappen uit de woning. Zij raakte hierbij gewond.

In de naastgelegen woning sliep de vader van één van de jongens. Hij raakte gewond toen hij de achtergebleven twee kinderen probeerde te redden.

Woning stond volledig in brand

De hulpdiensten ontvingen rond 0.25 uur een melding over de woningbrand. Bij aankomst bleek de brand zo groot dat hulpverleners het houten chalet niet meer konden betreden.

De stoffelijke resten van de twee kinderen werden later op de eerste verdieping aangetroffen. Volgens een woordvoerder van de politie lagen ze te slapen toen de brand uitbrak, schrijft het Algemeen Dagblad.

Brand heeft grote impact op gemeente

De politie meldt dat de brand een grote impact heeft gehad op de twee families van de slachtoffers en het dorp Strijbeek.

Burgemeester Joerie Minses van de gemeente Alphen-Chaam, waar Strijbeek onder valt, is diep geschokt door de brand.

"Ik leef intens mee en heb mij gedurende de nacht en de ochtend voortdurend op de hoogte laten houden over de ontwikkelingen ter plaatse", aldus Minses. "Mijn gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van de slachtoffers."