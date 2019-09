Drie slachtoffers van de aanrijding bij een autocross zondag in het Noord-Brabantse Leende liggen nog in het ziekenhuis, meldt de politie maandag. Het vierde slachtoffer, een veertienjarige jongen, is al naar huis.

De bestuurder van de auto reed mogelijk vanwege een ruzie in op het publiek. Vier slachtoffers werden opgenomen in het ziekenhuis, drie anderen werden door ambulancepersoneel nagekeken.

Twee mannen (33 en 44 jaar) en een 35-jarige vrouw liggen nog met beenletsel in het ziekenhuis. Zij hebben, net als de jongen, de Belgische nationaliteit.

De bestuurder en zijn bijrijder zitten de komende drie dagen nog vast. Het gaat om een 21-jarige man uit Reuver en een 17-jarig meisje uit Veghel. Het is niet duidelijk of zij de slachtoffers kennen.

Organisatie: Man boos over annulering van race

De organisatie van de autocross meldde zondagavond dat voorafgaand aan het incident een ruzie ontstond over de annulering van een van de drie geplande races. De 21-jarige man, die zich als deelnemer had ingeschreven, kwam bij de organisatie tevergeefs zijn geld terugvragen.

Er ontstond een ruzie en een kleine vechtpartij, waarop de verdachte volgens de organisatie boos wegliep en daarna "een aantal willekeurige" personen aanreed.

De politie kan de door de organisatie geschetste situatie momenteel niet bevestigen. Het onderzoek is nog in volle gang. "Er waren ontzettend veel getuigen", benadrukt een woordvoerder. "We hebben een deel al gesproken, maar zijn de komende dagen nog in gesprek met getuigen."