Interne documenten van een kerkbestuur waarin persoonsgegevens van een lid worden genoemd, vallen onder het inzagerecht van de privacywetgeving. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag beslist in een zaak tussen de kerkenraad van de vrijgemaakte Gereformeerde Kerk (GKv) in Dordrecht en een van haar leden, die inzage wilde in documenten waarin haar persoonsgegevens worden genoemd.

Daarmee gaat het hof in tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Die oordeelde een jaar geleden dat documenten met "intern overleg" van het kerkbestuur niet onder het inzagerecht van de Nederlandse privacywet vallen.

Een lid van de GKv Dordrecht vroeg de kerkenraad in december 2017 om documenten waarin "zeer belastend" over haar wordt gesproken te overhandigen. De vrouw, zich beroepend op het inzagerecht van de privacywet, vroeg de stukken op nadat zij in de jaren daarvoor in een langslepend conflict met het kerkbestuur was beland.

De kerkenraad reageerde een maand later met een overzicht van de persoonsgegevens die in het ledenregister over de vrouw vermeld staan. De overige opgevraagde documenten overhandigde het bestuur niet, waardoor de kwestie bij de rechter kwam te liggen.

De rechtbank in Rotterdam oordeelde in augustus 2018 dat het bestuur van de GKv Dordrecht een deel van de documenten alsnog moest overhandigen, maar stelde dat het kerkbestuur dit voor het gros van de documenten niet hoefde te doen.

Hoewel de documenten in zijn geheel of deels over het kerklid gaan, vallen ze volgens de rechtbank Rotterdam niet onder het inzagerecht van de Nederlandse privacywet. Dat geldt onder meer voor een aantal documenten dat als "intern overleg en beraad" wordt bestempeld, aldus de rechter destijds.

Gerechtshof: Soort document niet relevant

Het gerechtshof in Den Haag gaat daar dinsdag niet in mee. Volgens het hof moet elk document waarin persoonsgegevens van het betreffende kerklid genoemd worden aan haar overhandigd worden.

"Het maakt daarbij niet uit of het gaat om objectieve informatie of om subjectieve informatie, zoals meningen of oordelen. Een verzoek om inzage kan niet zonder meer worden afgewezen op grond dat het gaat om vertrouwelijke, interne notities", aldus het hof.

De kerkenraad mag een deel van de documenten wel onleesbaar maken om de privacy van derden te beschermen, oordeelt het hof. Zo mogen de documenten geanonimiseerd worden om ervoor te zorgen dat niet kan worden herleid welke persoon wat over het betreffende kerklid heeft gezegd.

'Uitspraak heeft ongetwijfeld gevolg voor andere organisaties'

Bart Bouter, advocaat van het betreffende kerklid, zegt tegen NU.nl tevreden te zijn met de uitspraak. "Het meest spannende is nu hoe de praktijksituatie gaat zijn", zegt hij. "Hoe gaat het kerkbestuur in de documenten lakken, en hoe kunnen we controleren of er te strikt gelakt is of niet?"

De GKv Dordrecht zegt in een reactie tegen NU.nl op een andere uitspraak te hebben gehoopt. "We gaan bij de documenten die het hof expliciet noemt nu stuk voor stuk bekijken of het aan de orde is om de rechten van derden af te zetten tegen het inzagerecht", zegt Aaike Kamsteeg, woordvoerder van het bestuur van de GKv Dordrecht.

"Ook zal er nagedacht worden over de bredere implicaties van deze uitspraak. Het zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor kerkenraden en besturen van allerlei andere organisaties van verenigingen die met dit soort situaties te maken hebben."