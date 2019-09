Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag toegegeven dat er fouten zijn gemaakt door de rechtbank en verdachten van belastingfraude door sushiketen Sumo niet in te lichten over het maken van een documentaire over de strafzaak.

"Het had anders gemoeten", zei de officier van justitie. "En dat is spijtig. De reden dat we niet eerder naar buiten zijn getreden over de documentaire is omdat we een 'trial by media' wilden voorkomen."

De verdediging vindt dat het OM met het achterhouden van deze informatie en het verstrekken van privacygevoelige informatie aan de filmploeg, het recht op vervolging heeft verspeeld.

De officier van justitie ging niet dieper in op wat er dan precies allemaal anders had gemoeten. Wel was de officier van mening dat als alle vooraf gestelde voorwaarden waren ingewilligd, de documentaire aan alle privacyregels had voldaan.

Rechtszaak draait om fraude met omzet

De rechtszaak draait om vermeende omzetbelastingfraude door vier mannen uit Rotterdam en Schiedam met elf restaurants van sushiketen Sumo. Onder hen de in Hongkong geboren oprichter van Sumo, Chi-Ho L. Hij werd op 2 december 2014 aangehouden.

De verdachten zouden constante bedragen niet in de administratie hebben opgenomen, waardoor er tussen 2011 en 2015 te weinig omzetbelasting werd betaald.

De rechtbank van Rotterdam wilde op 25 juli uitspraak doen, maar twee dagen eerder kwam het nieuws via het NRC naar buiten dat een documentairemaker mee had gefilmd met het onderzoek naar de fraude. Los van het OM was geen van de partijen hiervan op de hoogte gesteld.

OM opgedragen door rechtbank duidelijkheid te verschaffen

Daarop besloot de rechter de uitspraak uit te stellen en het OM op te dragen inzicht te geven in de contractuele afspraken die zijn gemaakt met de documentairemakers en weer te geven hoe deze tot stand zijn gekomen.

Zo mochten de filmmakers meeluisteren met telefoontaps en kregen ze de beschikking over in het geheim gemaakte beelden door de FIOD.

De verdediging vermoedt dat er door het OM tot strafvervolging is overgegaan ten bate van de documentaire. Zij willen inzicht in de ruwe beelden en alle gemaakte afspraken.

De rechtbank doet later maandag uitspraak over alle verzoeken.