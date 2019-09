De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een dertigjarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident in Breda. Zondagavond raakten drie jongeren gewond bij deze steekpartij.

Het incident vond iets na 21.00 uur plaats in het Westerpark aan de Argusvlinder in Breda. In het park was een ruzie ontstaan die uitliep op een vechtpartij.

Drie jongeren van vijftien en zestien probeerden de betrokkenen te scheiden, waarna de verdachte besloot om zich heen te steken met een mes. De jongeren raakten hierbij gewond.

De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Een van de slachtoffers, een jongen, is met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De andere twee gewonden, een jongen en een meisje, zijn naar een ziekenhuis in Breda gebracht.

Na het incident heeft de politie met meerdere getuigen gesproken. Ook kwamen er veel andere tips binnen over het incident. De verdachte werd uiteindelijk rond 4.00 uur in zijn woning aangehouden. Agenten vonden daar een mes en een kledingstuk dat overeenkwam met het signalement.