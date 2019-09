Steeds meer zorgmedewerkers ontvangen psychische zorg. Het gaat in de afgelopen vier jaar om een stijging van 40 procent, meldt Trouw maandag.

IZZ, het ledencollectief voor zorgmedewerkers, heeft de gegevens van 210.000 medewerkers in de zorg bij 385 instellingen geanalyseerd. Bijna 7 procent van de medewerkers ontving in 2018 psychische zorg. Dat was in 2014 nog maar 4,7 procent.

De "enorme stijging" is onder meer het gevolg van de personeelstekorten in de zorg, zegt Anouk van Arve van IZZ in gesprek met Trouw. Ze wijst hierbij op de stijging van de werkdruk.

Trouw meldt dat vooral personen onder de 25 jaar psychische klachten hebben. Vorig jaar ging het om één op de tien. Jongeren die werkzaam zijn in de langdurige zorg, ontvangen vaker psychische zorg. Het gaat om 13 procent.

Van Arve zegt steeds meer verhalen te horen van jongeren die op hun eerste werkdag veel verantwoordelijkheid krijgen. Zo zijn ze bijvoorbeeld in hun eentje verantwoordelijk voor een hele afdeling in het verpleeghuis.