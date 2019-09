Het incident na afloop van een autocross zondagmiddag in Leende (Noord-Brabant) waarbij een 21-jarige man op het publiek inreed, ontstond na een ruzie en een vechtpartij over geld, meldt de organisatie zondagavond op Facebook. Bij het voorval raakten vier mensen gewond.

Twee mannen, een vrouw en een jongen werden met letsel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder uit Reuver (Limburg) en een 17-jarig meisje uit Veghel (Noord-Brabant), die vermoedelijk zijn bijrijder was, zijn door de politie aangehouden.

Volgens organisator De Kempen Cross was in de loop van de middag met alle coureurs besloten om "wegens overmacht" - volgens lokale media vanwege stofvorming op het parcours - twee in plaats van drie races te rijden. Na afloop van de tweede manche kwam de 21-jarige Limburger zijn geld terugvragen, waar de organisatie volgens eigen zeggen niet op inging.

Vervolgens ontstond tijdens de prijzenuitreiking een ruzie, die leidde tot een vechtpartij. Op dat moment zou de verdachte volgens de organisatie zijn auto hebben gepakt en "een aantal willekeurige mensen op het rennerskwartier" hebben aangereden. "Dit had nog veel erger kunnen aflopen."

Het bericht van de organisatie komt overeen met wat het Eindhovens Dagblad en Omroep Brabant zondagmiddag ook al schreven op basis van ooggetuigen.

Hulpdiensten ontfermen zich over een van de gewonden. (Foto: Pro Shots)

Agenten vormden linie om verdere escalatie te voorkomen

De politie liet eerder weten dat agenten na de aanrijding een linie moesten vormen om te voorkomen dat omstanders het duo in de auto zouden aanvallen.

Een politiewoordvoerder wil zondagavond tegenover NU.nl niet ingaan op de toedracht van het incident en verwijst naar het onderzoek, dat de verkeersongevallendienst van de politie is gestart.

De autocross Leende werd gehouden op een weiland bij de Maarheezerweg in de buurt van de A2 ten zuidoosten van Eindhoven. De organisatie laat weten dat de cross van volgende week niet doorgaat "en we bekijken hoe het verdergaat, maar dit kan weleens de doorslag geven om volledig te stoppen met het autocrossgebeuren. Maar we willen een vereniging die al 46 jaar bestaat niet zomaar opgeven".