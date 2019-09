Drie minderjarige jongeren zijn zondagavond gewond geraakt door een steekincident in Breda. Een van hen, een jongen, is er ernstig aan toe en met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam.

De twee andere slachtoffers, een jongen en een meisje, zijn opgenomen in een ziekenhuis in Breda. De verdachte is op de vlucht geslagen.

Het steekincident vond volgens de politie even na 21.00 uur plaats in een parkje nabij de Argusvlinder in Breda. De drie jongeren kregen daar ruzie met twee mannen, waarna een van hen een mes trok en op de jongeren instak.