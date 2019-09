Het wordt zondag een overwegend zonnige dag. In de avond ontstaat er echter meer bewolking en is er op sommige plaatsen zelfs kans op een bui.

In de ochtend is er nog wel kans op mistvorming. In de loop van de ochtend trekt de mist weg en breekt de zon door.

Vanuit het noorden neemt in de middag en de avond de bewolking toe, waarna er in het noorden 's avonds ook kans is op een enkele regenbui.

De maximumtemperatuur ligt zondag tussen de 19 graden in het noordwesten en 24 graden in het zuidoosten.