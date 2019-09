De politie heeft zaterdag rond 6.45 uur een 36-jarige man aangehouden die wordt verdacht van het bekladden van de Britse oorlogsbegraafplaats in Mierlo. De politie vermoedt dat de man ook betrokken is bij bekladdingen op dezelfde begraafplaats eerder deze week en het plaatsen van soortgelijke teksten op andere plekken in Mierlo.

De verdachte is afkomstig uit Mierlo en werd in zijn woning aangehouden.

Vrijdagochtend werden de bekladdingen op het Britse ereveld ontdekt. Iemand had onder meer een hakenkruis en verwijzingen naar MH17 op de grafstenen, kapelletjes en een kruisbeeld gezet.

De politie zag de daad niet als een "kwajongensstreek" en zette de recherche op de zaak. Onderzoek bracht de agenten uiteindelijk bij de man die zaterdag aangehouden is en verdacht wordt van vandalisme en grafschennis. Hij wordt zaterdag gehoord en het onderzoek gaat door.

De bekladdingen van vrijdag waren de tweede op de begraafplaats in een week tijd. Vorig weekend had iemand ook al teksten op het ereveld gezet; die zijn dinsdag verwijderd. Vrijdag werden op andere plekken in Mierlo ook al soortgelijke teksten aangetroffen.

Vanwege de gebruikte verf en de soorten bekladding heeft de politie het sterke vermoeden dat de man ook betrokken is bij deze andere daden van vandalisme, meldt een woordvoerder desgevraagd aan NU.nl.

Beheerder begraafplaats reageerde geschokt

De Britse stichting die de begraafplaats beheert, de Commonwealth War Graves Commission (CWGC), was "geschokt" door het vandalisme. "Het is verontrustend dat iemand zo respectloos kan zijn in de opbouw naar het 75-jarig jubileum van de geallieerde landingen in Nederland." De CWGC houdt nauw contact met de politie om toekomstige schade te voorkomen.

Op de oorlogsbegraafplaats, ook bekend als de Mierlo War Cemetery, is een Brits ereveld waar 668 tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde militairen begraven liggen. Eén van de graven is van een Nederlander en zeven graven zijn van onbekende militairen.