In de vroege zaterdagochtend is het behoorlijk koud en is er kans op mistvorming. Overdag maakt de mist plaats voor zon, met af en toe wat sluierbewolking.

Lokaal ontstaan er mistbanken, vooral in het noordoosten en oosten. Hoewel er in de middag kans op stapelwolken is, blijft het wel droog in heel Nederland.

Bij weinig wind kan de temperatuur zaterdag oplopen tot maximaal 23 graden.

De nacht van zaterdag op zondag is helder en minder koud dan de nacht daarvoor. Zondag wordt het overdag zonnig en blijft het droog. Bij een matige westenwind wordt het 20 tot plaatselijk 25 graden.