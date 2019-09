Het nepwapen waarmee de vijftienjarige zoon van Femke Halsema werd aangehouden, was van zijn vader Robert Oey. Dat zegt de man van de Amsterdamse burgemeester vrijdag in een interview met het NRC.

Het gaat volgens Oey om een echte revolver, die onklaar is gemaakt en gebruikt werd op filmsets. Hij vertelt in het gesprek met de krant dat het wapen tien dagen lang in de ambtswoning van de burgemeester aan de Herengracht in Amsterdam heeft gelegen. Halsema was hier tot kort na de arrestatie niet van op de hoogte zijn, aldus de documentairemaker.

De Telegraaf pakte op 14 augustus groots uit met berichtgeving over de aanhouding van de zoon van Halsema. Op zowel de voorpagina als twee andere pagina's werd geschreven over een gewapende inbraak in een woonboot en vluchtpoging van de tiener.

Agenten overmeesterden de jongen na een achtervolging. In de woonboot zouden twee messen zijn gevonden en op de vluchtroute het nepwapen. Het incident zelf vond één maand eerder plaats, maar volgens het dagblad kregen meerdere politiemensen van hogerhand opdracht over het incident te zwijgen.

Halsema vermeldt nepwapen niet in open brief

Halsema haalde een dag later in een open brief flink uit naar de krant. Ze benadrukt in de brief dat er geen sprake is van een "doofpot", maar van een privékwestie. "Bij vergelijkbare zaken van een jongen van vijftien jaar zouden diens gegevens nooit openbaar zijn gemaakt. Van mijn zoon weet iedereen na vandaag wat hij heeft gedaan - vriendjes, leraren en familie - voordat er een rechterlijk oordeel is geveld."

Eind augustus blikte ze op AT5 opnieuw terug op de gebeurtenissen. Zowel in de televisie-uitzending als in de brief maakte Halsema geen melding over het wapen.

De burgemeester wil in het NRC vrijdag niet ingaan op waarom ze dit niet deed. "De burgemeester en haar partner zijn niet één en dezelfde persoon", liet haar woordvoerder desgevraagd aan de krant weten.